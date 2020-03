IFIMES: CG prikriva broj obolelih od COVID-a 19

LJUBLJANA – Za razliku od Slovenije I Srbije, “Crna Gora je tokom pandemijske krize prouzrokovanom virusom Covid-19 u početku prikrivala podatke o obolelima odnosno zaraženima, jedno vreme sebe je predstavljala kao jednu od retkih zemalja, koja nema obolelih odnosno zaraženih”, ukazuje se u najnovijoj analizi Instituta IFIMES.

Kasnije se, međutim, pokazalo, da Crna Gora prema zvaničnim podacima ima isti broj obolelih kao Kosovo (oko 100), a Kosovo ima skoro četiri puta više stanovnika i daleko brojniju dijasporu, koja je značajnim delom nastanjena i u Italiji.

Težinu epidemijske situacije u Crnoj Gori potvrđuju i zvanični podaci, da se Crna Gora 26. marta zvanično obratila NATO/EAPC za međunarodnu pomoć sa zahtevom za pomoć (Montenegro requests international ašistance in their response to COVID-19) u kojem se između ostaloga traži mobilna bolnica sa 1.000 bolesničkih kreveta i sa potražnjom čak za 5.688.353 hirurških maski.

Takav poziv zvanična podgorica ponovila je i juče.

IFIMES-a ukazuje da Crna Gora zapravo stvara lažni ambijent, kao da nije žarište pandemije prouzrokovane virusom Covid-19 I čak je lansirala lažne kontraobaveštajne informacije, da je Republika Srbija otuđila/konfiskovala tri crnogorska respiratora, kako bi ponovno skrenula pažnju sa pandemije i njenih posledica prouzrokovane virusom Covid-19, jer se pokazuje da zdravstveni sistem te države nije spreman da se suoči sa pandemijom Covid-19 i pokušava to da iskoristi u političke svrhe.

Crnoj Gori je, kažu analitičari, potrebna pomoći u suočavanju sa pandemijom prouzrokovanom virusom Covid-19, jer njeno neodgovarajuće reagovanje na visok intenzitet pandemije može prouzrokovati veliki broj ljudskih žrtava.

