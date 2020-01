„Imam noćne more i plačem svaki put“: Ispovest ‘ubice kengura’ (foto)

Australijanac Kris Barton prisiljen je da povređene kengure, životno ugrožene zbog požara koji divljaju u toj zemlji, ubija. Ovaj 70-godišnji veterinar pokušava da bar malo olakša kraj životinjama u bolovima, ali priznaje da zbog toga ima noćne more i svaki put plače kada mora da eutanazira kengure.

Golf teren Malakota utočište je za životinje koje su beže pred užasnim požarima koji besne u Australiji.

Četiri kengura koje je Barton morao da eutanazira u četvrtak ujutro imala su opekotine trećeg stepena na šapama i po glavi. Njihove užasne povrede nije bilo moguće izlečiti pa su veterinari morali da ih usmrte.

– Imam noćne more. Veterinar sam 40 godina i još se nisam navikao. Velika uništenja su grozna. Plačem kada to moram da uradim – rekao je Barton za CNN.

Just in: two additional vets will also be on this flight! They'll be assisting Dr Elaine Ong and Dr Chris Barton who are working with roos & joeys in Mallacoota.

Once unloaded, the plane will then be used to bring some human evacuees back to safety ✈♥️ https://t.co/HvHtpKT9Ih pic.twitter.com/uAEPB6gS06

— Animals Australia (@AnimalsAus) January 8, 2020