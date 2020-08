Incident: Sukob američkih i ruskih vojnika u Siriji, ima povređenih (video)

Nekoliko američkih vojnika povređeno je u sudaru sa konvojem ruske vojske na istoku Sirije, saopštilo je nekoliko neimenovanih američkih zvaničnika.

Prema prvobitnim informacijama, povređena su četiri Amerikanca.

Jedan od zvaničnika objasnio je da se incident dogodio kada se, kako tvrdi, jedno rusko vozilo izgleda namerno sudarilo sa američkim vozilom.

On je dodao da su vojnici u američkom vozilu pretrpeli „povrede nalik potresu mozga“.

Another video of the encounter between US and Russian forces from August 24 in NE Syria. Those are Russian Mi-8AMTSh and Mi-35M helicopters flying just above the fracas. Presumably, the two US vehicles were trying to block the Russian patrol. 315/https://t.co/RjzbJTG2sj pic.twitter.com/I4cKI632cI

— Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020