Incident u srcu Evrope: Vojska NATO zemlje izvršila invaziju na drugu članicu (video)

Prilično neverovatno zvuči vest da je u 21. veku, u srcu Evrope, vojska jedne NATO članice izvršila invaziju teritorije druge NATO članice. I nije ispaljen nijedan metak, niti je izbio rat, već je usledilo izvinjenje i priznanje da se radi o grešci.

Bizaran incident dogodio se na češko-poljskoj granici, kod sela Pjelgrzimov, pre desetak dana, prenosi „Blic“. Poljske snage uspostavile su granični kontrolni punkt na prilično krivudavoj granici između dve zemlje i time blokirale put na češkoj strani koji vodi ka istorijski značajnoj kapeli.

​​Kako prenosi češki portal Denik, poljski vojnici sprečili su posetioce da priđu kapeli.

Here's the original article from the Czech press: https://t.co/CPhisFwTk1

And here's the map of world's weirdest invasion: https://t.co/NEukKmsttd pic.twitter.com/fEMwEEibg6

— Tomasz Rolbiecki (@TomaszRolbiecki) June 10, 2020