Index: Izetbegović na izborima doživeo potpuni debakl

ZAGREB – Kandidat vodeće bošnjačke stranke SDA Bakir Izetbegović je na Opštim izborima u BiH doživeo potpuni debakl i to što je sin slavnog oca ovog puta nije bilo dovoljno da ga ponovno dovede do fotelje u Predsedništvu BiH, piše hrvatski portal Index u prvoj analizii dan nakon izbora i dodaje da je to zato što je lider SDA postao, kako kažu, prilično neomiljena figura među Bošnjacima.

Tome je, navodi portal, pomogla i politička ambicija njegove supruge Sebije, koju u sarajevskoj javnosti upoređuju sa Lejdi Makbet ili sa Elenom Čaušesku.

Prema autoru teksta Gordanu Duhačeku, ključni razlog Izetbegovićeve neomiljenosti je to što je postao simbol korupcije i klijentelizma u režiji SDA.

Ukazuje, između ostalog, i da je Izetbegović iz SDA oterao sve iole sposobne kadrove koji se nisu slagali s njim i Sebijom, pa se postavlja pitanje da li će ovo izborno poniženje rezultirati njegovim odlaskom s čela SDA.

Stranka je istovremeno na drugim nivoima vlasti ostvarila dobre rezultate i najjača je stranka u Federaciji BiH.

Bez obzira na to, otvoreno je pitanje hoće li SDA moći da formira vlast u kantonima s bošnjačkom većinom i u Federaciji BiH ili će se sve ostale opozicione stranke udružiti protiv njih.

Za SDP-ovca Denisa Bećirovića, kojeg je protiv Izetbegovića podržalo 11 stranaka, autor kaže da je on „bezlični aparatčik koji se blamirao u kampanji“ i koji je, kako se navodi, celi život proveo kao zastupnik u nekom od parlamenata.

„Upitno je i da li zna da govori engleski jezik, a za jednog nominalnog socijaldemokratu sumnjivo je blizak Islamskoj zajednici BiH“, piše autor i dodaje da je stoga pogrešno njegov ulazak u Predsedništvo tumačiti kao pobedu građanske opcije.

Pre je, kaže, reč o tome da je većini Bošnjaka Izetbegovića dosta.

Kada je reč o Željku Komšiću, Duhaček konstatuje da je on osvojio i četvrti mandat u Predsedništvu BiH, te da su za njega po svemu sudeći glasali Bošnjaci koji nisu bili zainteresovani da arbitriraju u okršaju Izetbegovića i Bećirovića.

Za Komšića kaže da je zapravo potrošen političar koji opstaje na izazivanju sukoba i učestvovanju u postojećim pa ne treba očekivati da će se sada ođednom promeniti.

On će, dodaje, i dalje verbalno braniti BiH od onih koje smatra njenim neprijateljima i trovati atmosferu u javnosti.

Što se Željke Cvijanović tiče, autor navodi da je ona ostvarila ubedljivu pobedu nad protivkandidatom Mirkom Šarovićem.

Autor smatra da bi, kako kaže, neko neupućen u političku scenu BiH mogao da pomisli da je u Predsedništvo BiH izabrano troje levičara, te dodaje da to u stvarnosti ipak nije tako.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.