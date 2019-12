Index: Zašto bi Grabar-Kitarović mogla da izgubi na izborima?

ZAGREB – Aktuelna predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović mogla bi da izgubi na prestojećim izborima, a razlog bi mogao da bude i u njenoj stranci, navodi se u analizi portala Indeks.hr.

„A zašto mislite da (Miroslav) Škoro nije i kandidat HDZ-a?“ zapitao je juče Stjepan Tuđman novinara koji ga je upitao zašto na predsedničkim izborima podržava nezavisnog predsedničkog kandidata Miroslava Škoru, a ne zvaničnu kandidatkinju HDZ-a Kolindu Grabar-Kitarović.

Stjepan Tuđman se dva dana ranije pojavio na Škorinom predizbornom skupu u Lisinskom i tako jasno dao signal koga simpatizuje na ovim predsedničkim izborima. Svoje pitanje u kojem sugeriše da je Škoro pravi politički naslednik politike koju je HDZ vodio dok mu je predsednik bio Franjo Tuđman, Stjepan je pak izgovorio na Mirogoju, nakon što je ocu na godišnjicu smrti došao na grob.

Nema sumnje da je to snažna simbolika koja doprinosi raskolu desnog biračkog tela, u kom kuva bratoubilački rat, kako je Indeks pisao pre mesec dana.

Ovi predsednički izbori su u nekim slučajevima doslovno podelili braću, konkretno Stjepana i njegova starijeg brata Miroslava Tuđmana koji podržava Kolindu Grabar-Kitarović.

Ali, piše Indeks, zanimljivije je to da se i pristalice aktuelne predsednice i pristalicei Škore pozivaju na Tuđmanovu ostavštinu i HDZ, pa je jasno da na ovim predsedničkim izborima HDZ ima više od jednog kandidata, bez obzira na to što je formalno jedina kandidatkinja stranke predsdnica Kolinda Grabar-Kitarović.

Grabar-Kitarović i Škori se kao kandidat HDZ-a može pribrojiti i Anto Đapić, bivši dugogodišnji lider HSP-a i „grobar pravaštva“ u Hrvata, poznat po tome da je uvek bio HDZ-ov igrač u ključnim situacijama.

Pitanje je samo ko je ovaj put aktivirao Đapića i s kojim ciljem.

Pretpostavka je da bi Đapić kao „autentični kandidat desnice“, kako se brendira, trebalo da otme deo glasova Škori i tako olakša Kolindi ulazak u drugi krug predsedničkih izbora.

Zajedničko je tom kandidatskom trojcu da se često u javnosti pozivaju na Tuđmana, da se obraćaju razočaranim glasačima HDZ-a i da su na razne načine i Grabar-Kitarović i Škoro i Đapić svojevrsni kandidati HDZ-a na ovim predsedničkim izborima.

Za Grabar-Kitarović je to najviše jasno jer ona je formalna kandidatkinja HDZ-a za predsednicu države. Kada je pak reč o Škori, on je formalno nezavisni predsednički kandidat, ali se u svojim javnim istupima često obraća direktno glasačima i članovima HDZ-a, nudeći im se kao pravi nastavljač Tuđmanove politike, zbog čega i želi veća ovlašćenja predsednika Hrvatske.

Ne treba zaboravit ni da je Škoro bio dugogodišnji član HDZ-a, da je pevao za ovu stranku u ranijim kampanjama i saborski zastupnik HDZ-a te kandidat te stranke za gradonačelnika Osijeka.

Kada je reč o Anti Đapiću, on je formalno kandidat stranke DESNO (Demokratski savez nacionalne obnove), ali se čini da još nije dao nijedan intervju medijima u kojem ga nije dočekalo pitanje o tome je li HDZ-ov igrač na ovim predsedničkim izborima, što on demantuje.

Za razliku od Grabar-Kitarović i Škore, Đapić mnogo više i glasnije insistira na rehabilitaciji NDH i ustaša, što je, kako se navodi, oduvek bio deo politike HDZ, još od Tuđmanove zloglasne rečenice o NDH kao „izrazu istorijskih težnji hrvatskog naroda za državom“.

Stoga bismo Đapića na ovim izborima mogli opisati kao kandidata proustaškog krila HDZ-a, piše Index.hr.

HDZ je oduvijek bio stranka podeljena na razne frakcije koju je 1990-ih Franjo Tuđman kao osnivač i prvi predsednik stranke uspevao da kontroliše.

Ne treba ni zaboraviti da sve te frakcije ujedinjava želja za vlašću, ali i da su sklone brutalnim obračunima u trenucima previranja u stranci. Niko ne može jednom HDZ-ovcu biti neprijatelj kao drugi HDZ-ovac, između ostaloga i zbog toga što se u stranci zna kakav ko prljavi veš krije, navodi se u analizi Indeksa.

Ključno pitanje u vezi toga da HDZ na ovim izborima ima više od jednog predsedničkog kandidata glasi: kako će to uticati na rezultat izbora?

Sudeći po primerima iz prošlosti, to bi HDZ-u mogao biti problem koji će dovesti do gubitka predsedničkih izbora. Kada HDZ nije ujedinjen oko jednog kandidata kojeg iskreno podržava, onda pobeđuju levo-liberalni kandidati poput Stipe Mesića i Ive Josipovića. To se dogodilo 2000., 2005. i 2010. godine.

Narednih mesec dana će se videti hoće li se isti scenario ponoviti i na ovim predsedničkim izborima, zaključuje se u tekstu.

(Tanjug)