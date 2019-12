Investicije na ruskom Arktiku do 2035. 15 biliona rubalja

SANKT PETERBURG – Ministarstvo za razvoj ruskog Dalekog Istoka i Arktika očekuje da će u Arktik biti investirano oko 15 biliona rubalja (218 milijardi evra) u narednih 15 godina zbog subvencija predviđenih razvojnom strategijom za arktičku zonu Rusije do 2035. godine, izjavio je danas zamenik ministra Aleksandar Krutikov.

„Samo ove subvencije osiguraće 15 biliona rubalja privatnih ulaganja u Arktik u narednih 15 godina“, rekao je Krutikov.

Strategija i računi za subvencije koji su već podneti državnoj Dumi (donjem domu parlamenta) pokazuju širok spektar poreskih olakšica, posebno za proizvodnju minerala, rekao je on. Na primer, porez na vađenje minerala iznosiće 5 odsto u roku od 15 godina počevši od prve komercijalne proizvodnje, javlja TA S.

Osnova državne politike Rusije na Arktiku do 2020. godine definisana je dokumentom koji je 2008. potpisao tadašnji redsednik Ruske Federacije Dmitri Medvedev.

Krajem novembra ove godine Ministarstvo za razvoj ruskog Dalekog Istoka i Arktika saopštilo je da je finaliziralo rad na nacrtu strategije razvoja ruske arktičke zone do 2035. godine

