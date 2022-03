Ispitivali je 14 sati: Poznato kako je kažnjena ruska novinarka koja se usprotivila ratu

Marina Ovsjanikova, ruska novinarka koja je upala uživo u informativnu emisiju ruske državne televizije, držeći transparent protiv rata u Ukrajini, kažnjena je sa 30.000 rubalja (oko 247 evra) zbog „organizovanja nedozvoljenog masovnog događaja“, prenosi BBC.

The world needs more heroes like Marina Ovsyannikova. pic.twitter.com/GjPvNfygcg

— Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) March 15, 2022