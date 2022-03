Novinarka prekinula dnevnik na ruskoj televiziji: „Ne verujte propagandi“ (video)

Žena demonstrant prekinula je glavnu informativnu emisiju ruskog Prvog kanala sa transparentom kojim je pozvala gledaoce da „ne veruju propagandi“ i da „zaustave rat“ u Ukrajini, uz osudu rata.

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says:

“Stop the war

Don’t believe propaganda

They’re lying to you”

And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3

— max seddon (@maxseddon) March 14, 2022