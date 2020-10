MILANO – Zbog nedavnog porasta broja novozaraženih, Italija se sprema da uvede nove restrikcije protiv kovid-19, uključujući i zabranu privatnih zabava, saopštio je italijanski ministar zdravlja Roberto Speranca.

Speranca je u intervjuu za TV RAI rekao da Italija mora da uvede nove restrikcije zbog kovid-19 kako bi sprečila ponovno širenje epidemije i uvođenje mera karantina, prenosi Rojters.

Italijanski ministar zdravlja je rekao da je predložio da budu uvedene zabrane na privatne zabave, za decu i odrasle, dok bi radno vreme kafića i restorana moglo da bude skraćeno.

Osim toga, moguće je i uvođenje mera koje se odnose na sportove koji podrazumevaju fizički kontakt i u kojima nošenje maski nije moguće, rekao je Speranca, ali nije izneo više detalja.

Nove mere protiv kovid-19 biće u ponedeljak razmotrene s regionalnim vlastima, a dekret u kojem će one biti iznete, premijer Đuzepe Konte mogao bi da potpiše istog tog dana uveče, rekao je Speranca.

On nije isključio mogućnost uvođenja mera karantina u budućnosti, ukoliko situacija to bude zahtevala, ali sada to nije slučaj.

U Italiji je u petak prvi put od marta potvrđeno više od 5.000 novih slučajeva kovid-19, a dnevni porast broja novozaraženih je i nakon toga ostao isti. Broj smrtnih slučajeva od posledica bolesti je, međutim, manji nego na vrhuncu pandemije u zemlji u martu i aprilu.

Prošle srede vlada Italije uvela je obavezno nošenje maski i na otvorenom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.