Izetbegović: Upozorio sam Šmita da ne nameće izmene IZ

SARAJEVO – Predsednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je da je danas ponovo upozorio visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita da ne nameće izmene Izbornog zakona u BiH bez konsultacije sa parlamentom i parlamentarnim strankama, jer ke to, kako je naveo, političko minsko polje.

„Poručio sam mu da to ne uradi jer je to političko minsko polje i može naštetiti funkcionisanju Federacije BiH ako to uradi“, rekao je Izetbegović na konferenciji za novinare.

On tvrdi da će Šmit ugroziti svoj autorit koji je, kako je rekao, potreban BiH.

Izetbegović je rekao da je danas razgovarao sa Šmitom i da mu je ponovio toupozorenje i zahtev.

„Visoki predstavnik u BiH je tu da bi štitio Dejton, a nipošto da bi nametao rešenja do kojih mi nismo uspeli doći kroz niz pregovora koji su se protegli kroz celu prošlu godinu, a naročito promena u veoma osetljivoj sferi međunacionalnih i stranačkih balansa i balansa uticaja stranaka koje pripadaju etnocentričnim i građanskim opcijama“, rekao je Izetbegović.

Lider SDA kaže da je uveren da je postigao da OHR neće doneti odluku o izmeni Izbornog zakona i Ustava Federacije BiH bez konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih stranaka.

On je rekao da je to zahtev Kluba poslanika SDA i misli da će se visoki predstavnik to ispoštovati.

(Tanjug)

