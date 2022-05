Izjave Pupovca o optužnici zazvale niz reagovanja u HR

ZAGREB – Optužnice srpskog tužilaštva protiv četiri visoka oficira HV zbog raketiranja civila u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti, avgusta 1995., danima je u fokusu hrvatske javnosti, a posebne reakcije izazvala je izjava predsednika SDS S i poslanika u saboru Milorada Pupovca da je reč o teškom ratnom zločinu, koji se nedvosmisleno dogodio, da su za njega svi znali, da Zagreb nije 2009. odgovorio na zahtev BiH da dostavi imena pilota da bi bili procesuirani, kao i da Hrvatska na ovom slučaju ne bi trebalo da se junači.

Pupovac smatra da uprkos optužnici, koja je još nepravosnažna, ima prostora za razgovor Zagreba i Beograda.

Premijer Andrej Plenković je, međutim, na na današnjoj sednici vlade rekao da je optužnica „korak unazad Srbije“ u odnosima dveju država i da će hrvatska vlada učiniti sve da iznađe mehanizme kojima će zaštiti četvoricu pilota.

Jedna od prvih reakcija na optužnicu i izjavu Pupovca stigla je od nekadašnje premijerke Jadranke Kosor koja kaže da vlada i politika ne mogu odbaciti optužnice, već da mogu da imaju stav o njihovoj opravdanosti ili neopravdanosti.

“Na strani sam stava da potezanje tih optužnica jeste par ekselenas političko pitanje i bilo bi dobro da tu priču otvorimo i zatvorimo”, rekla je Kosor za zagrebačku N1 tv.

Državni sekretar u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić negira izjavu Pupovca da je Hrvatskoj gledano kroz prste po pitanju ratnih zločina kada je ulazila u EU.

Hrvatska je, kazao je, jedna od članica koja je najduže pregovarala i u EU je ušla tek nakon što je zatvorila poglavlje koje se odnosilo na pravosuđe.

Na izjavu Pupovca da je BiH od Hrvatske 2009. tražila imena pilota za zločin na Petrovačkoj cesti da bi ih procesuirala, ali da te podatke nikada nije dobila.

“Ne znam otkud ti podaci, Ministarstvo te podatke nema, a zvaničnici ne znaju šta je BiH te 2009. navodno tražila. Odgovorno tvrdim da nemamo ništa o tome i da je iko od nas tražio nešto. Niti su to bili hrvatski piloti niti je izvođena neka akcija na teritoriji BIH“, tvrdi Salapić.

Mi, rekao je, znamo samo za izjave zvaničnika u Srbii koji su se, kako kaže, razmahali.

„Mi smo bili žrtva, a ne agresor. Da neko poštuje pravo, onda bi se postupilo po međunarodnoj zamolnici”, rekao je Salapić za N1 tv. i dodao da je ovo “kao vreća za boks, kad se neko obračunava sa savremenom državom”.

“Ako nekog optužujete, logično je da državljanin te zemlje bude ispitan. Ovde niko nije ispitan i ne znamo na koji način je Srbija provodila istražne radnje u susednoj BiH. Mi ne prihvaćamo taj srpski zakon o univerzalnoj jurisdikciji. … Mi sve što znamo su medijski napisi iz Srbije. Nama niko ništa nije poslao. Mi ne možemo pustiti da se neko obračunava s našim državljanima da bi pokazivao mišiće prema Hrvatskoj“, naveo je Salapić.

Za Pupovca kaže da vodi svoju politiku i da ima svoj stav o događajima iz tih godina.

„Sve naše oslobodilačke akcije su bile legitimne i to je za nas Sveto pismo. … Mi bez dokaza prema nikome postupati nećemo”, kazao je Salapić.

Potpredsednik opozicionog SDP Siniša Hajdaš Dončić kaže da, ako BiH i Srbija raspolažu dokazima o ovom zločinu treba da ih dostave Hrvatskoj.

“Ako postoje dokazi, oni bi trebalo da se pokažu Hrvatskoj. Ili od Bosne ili Srbije. Tek onda možemo nešto da napravimo. Ako se to uopšte dogodilo. Nemam pojma da li se to uopšte dogodilo. Treba to istražiti. Ne relativizujem nego objašnjavam kako bi to trebalo rešavati”, kaže Hajdaš Dončić.

Lide opozicionog Mosta Božo Petrov je komentarisao izjave Pupovca da se zločin dogodio i da Hrvatska treba to da istraži, rekavši:

“Mislim da bi pravo pitanje Miloradu Pupovcu trebalo da bude nakon 30 godina poslaničkog mandata u saboru, da li je Srbija uopšte agresor u Domovinskom ratu“, rekao je Petrov i dodao da on od Pupovca to nije čuo u proteklih 30 godina.

„Nisam ga čuo da je rekao da treba dostaviti dokumentaciju iz vukovarske bolnice, da Srbija treba da plati ratnu odštetu… Taj čovek je 30 godina poslanik u Hrvatskom saboru i nikad to nije izgovorio“, rekao je Petrov ustvrdivši da Pupovac nije predstavnik svih Srba, već da mu, kako kaže, liči na jednog biznismena koji poprilično uspešno trguje. „On koristi svoju fotelju da bi dobro trgovao”, rekao je Petrov za zagrebačku N1 tv.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.