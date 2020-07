Izlazi knjiga rođake Trampa o“najopasnijem čoveku na svetu“

VAŠINGTON – Knjiga Meri Tramp, kliničkog psihologa i bratanice američkog predsednika Donalda Trampa, biće objavljena 14. jula, dve nedelje ranije nego što je očekivano, saopštila je izdavačka kuća „Sajmon +amp; Sćuster“.

Na sajtu te izdavačke kuće navodi se da se u knjizi „Too Muć and Never Enough: How My Family Created the World`s Most Dangerous Man“ (Previše i nikad dovoljno: Kako je moja porodica stvorila najopasnijeg čoveka na svetu) aktuelni predsednik opisuje kao „oštećen čovek“ sa „smrtonosnim manama“ koji „preti zdravlju sveta, ekonomskoj bezbednosti i društvenom tkivu“, prenosi CNN.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.