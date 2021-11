Izmenjen pravilnik o korona kažnjavanju

u Austriji

BEČ, 25.novembra (Tanjug) – Ministarstvo zdravlja Austrije utvrdilo je novi pravilnik za kažnjavanje, koje omogućava policiji na licu mesta da novčano kažnjava one koji krše korona mere.

U pravilniku su navedena kršenja za koja policija može izdati kaznu u visini od 90 evra, među kojima je i nenošenje FFP2 maske na mestima u kojima je to obavezno.

Novo u pravilniku je što je definisano šta treba da nose osobe koje su iz zdravstvenih razloga oslobođeni nošenja maski, odnosno oni moraju nositi zaštitni vizir, a ko to ne učine plaćaju 90 evra.

Isto toliko „košta“ i kada neko kod sebe nema „2G“ dokaz.

Policija sada ima mogućnost da ove prekršaje kažnjava na licu mesta.

Ko plati kaznu na licu mesta jeftinije prolazi, jer bi prijava mogla voditi do svote do 500 evra, a u slučaju neplaćanja i do nedelju dana zatvora.

(Tanjug)

