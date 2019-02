Iznenadni prekid samita, nema dogovora, Kim tražio previše

HANOJ – Drugi samit američkog predsednika i severnokorejskog lidera Kima Džonga Una iznenada je danas prekinut bez postignutog sporazuma, a Donald Tramp je objasnio da se to dogodilo nakon što je Severna Koreja tražila potpuno ukidanje sankcija u zamenu za zatvaranje nuklearnog postrojenja Jongbjon.

Samit je trajao dva sata kraće od planiranog, a otkazana je i očekivana ceremonija potpisivanja sporazuma, navodi AP.

Objašnjavajući zašto je samit prekinut, Tramp je na konferenciji za novinare rekao da „ponekada morate da odete“.

Tramp je rekao da sporazum nije postignut zbog zahteva Severne Koreje da se, u zamenu za denuklearizaciju, ukinu američke sankcije.

Američki predsednik je istakao da nije bio spreman da izađe u susret tom zahtevu.

„Ne bi bilo dobro da se bilo šta potpiše. Bukvalno smo otišli. Proveli smo skoro ceo dan sa Kimom“, kazao je Tramp, prenosi Bi-Bi-Si.

Tramp je rekao da su razgovori bili korisni, ali da, kao i državni sekretar Majk Pompeo misli da nije bio pravi trenutak da se nešto potpiše.

„Kimova vizija denuklearizacije nije u skladu sa američkom“, rekao je Tramp, ne iznoseći detalje.

Tramp je naglasio da mu je Kim obećao da će se i dalje uzdržavati od nuklearnog i raketnog testiranja.

Sudeći po Trampovoj izjavi, treći samit sa Kimom je možda pod znakom pitanja.

O eventualnom sledećem susretu sa Kimom, Tramp je rekao da bi to moglo da se dogodi „ubrzo ili ne još dugo vremena“, preneo je Rojters.

Tramp je naveo da ima „izuzetan odnos“ sa južnokorejskim predsednikom Nunom Džae-inom, dodajući da će ga ubrzo pozvati da bi razgovarali o rezultatima samita u Hanoju.

„Sad idem ponovo u avion i letim u prelepo mesto koje zove Vašington“, rekao je Tramp na kraju konferencije za novinare koja je trajala oko 40 minuta.

Novinarima se obratio i američki državni sekretar Majk Pompeo, rekavši da je priželjkivao veći napredak.

Naveo je da je američka strana zatražila od Kima da uradi više, a da severnokorejski lider „nije bio na to spreman“.

„Nismo došli do nečega što je imalo smisla za SAD. Mislim da se predsednik Kim nadao da ćemo to učiniti. Zamolili smo ga da ucini više. Bio je nespreman da to učini“, naveo je Pompeo, dodajući da će za pregovore trebati vremena.

AP napominje da je Tramp izjavom da „nema žurbe“ i da „samo želimo da postignemo pravi sporazum“ namerno želeo da ukloni deo pritiska sa Pjongjanga.

Kim je, s druge strane, rekao da ne bi danas bio na sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Hanoju da nije spreman za denuklearizaciju Korejskog poluostrva.

Kim je u odgovoru na pitanja novinara tokom sastanka sa Trampom rekao da bi pozdravio ideju o uspostavljanju američke kancelarije za vezu u severnokorejskoj prestonici Pjongjangu, prenosi Rojters.

Drugi samit američkog predsednika Donalda Trampa i severnokorejskog lidera Kim Džong Una završen je danas u Hanoju bez dogovora, saopštila je Bela kuća.

„Sporazum nije postignut“, navela Bela kuća, dodajući da će se sastanci nastaviti u budućnosti.

(Tanjug)