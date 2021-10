Izrael: Nema kompromisa po pitanju konzulata SAD u Jerusalimu

JERUSALIM – Izrael će se i dalje protiviti planu Vašingtona o ponovnom otvaranju američkog konzulata u Jerusalimu koji je tradicionalno bio baza za diplomatski kontakt sa Palestincima, čak i ako se politički uslovi promene, izjavio je danas izraelski ministar pravde Gideon Sar.

Na pitanje da li bi moglo doći do ponovnog otvaranja američkog konzulata, Sar je rekao da za to nema šanse i da je za to potrebno odobrenje Izraela.

„Nećemo praviti kompromise po ovom pitanju za generacije koje dolaze“, rekao je Sar na konferenciji koju je priredio izraelski list „DŽeruzalem post“.

„Želim da budem vrlo jasan – mi se tome protivimo. Nećemo se tome protiviti sada i imati drugačije mišljenje nakon budžeta. Mi smo 100 odsto protiv toga“, poručio je Sar.

Američki konzulat je preseljen u sastav američke ambasade koju je tadašnji američki predsednik Donald Tramp preselio 2018. godine iz Tel Aviva u Jerusalim, što je bio korak koji je Izrael pozdravio, a Palestinci osudili.

Američki predsednik DŽo Bajden sada želi da ponovo otvori konzulat kako bi obnovio odnose sa Palestincima.

(Tanjug)

