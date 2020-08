Izrael otvara avio liniju za Abu Dabi

DUBAI – Izrael je za ponedeljak najavio let aviona nacionalne kompanije El Al za Abu Dabi i to će biti prvi komercijalni putnički let izrealskog nacionalnog avio prevoznika u Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), nakon sporazuma o normalizaciji odnosa postignutog pod pokroviteljstvom SAD.

Let ka UAE najavljen danas pod oznakom LY971, a povratak aviona na aerodrom Ben Gurion idućeg utorka pod oznakom LY972, preneo je AP.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.