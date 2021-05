Izrael započeo kopnenu invaziju u pojasu Gaze? (video)

Izrael je otvorio artiljerijsku vatru i izveo još vazdušnih napada na palestinske militante u Pojasu Gaze, nakon raketiranja izraelske teritorije, ali navodi da nije bio kopnene inzvazije.

Sukobi su ušli u peti dan, bez znakova da će biti popustiti, saopštila je izraelska vojska nakon ponoći, pošto su prethodno kopnene snage napale tu oblast koju drži pokret Hamas, javlja Rojters.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Usledilo je raketiranje iz Gaze ka Izraelu vrlo brzo.

Israel Defense Forces prepare for ground operation in Gaza as tensions intensify MORE: https://t.co/pozkd1rQEa pic.twitter.com/FYUCHt8d0O — RT (@RT_com) May 13, 2021

Iako vojska nije davala više detalja, izraelski vojni izveštači koji dobijaju podatke od oružanih snaga, kažu da nije bilo kopnene invazije i da su trupe pucale iz artiljerijskih baterija sa izraelske strane granice.

Stanovnici severne Gaze, blizu granice sa Izraelom, kažu da nisu videli znakove izraleskih kopnenih trupa, ali kažu da se pucalo iz teškog naoružanja i da je bilo nekoliko desetina vazdušnih napada.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je u četvrtak rekao da će akcija trajati još neko vreme.

אמרתי שאנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מהחמאס. אנחנו עושים זאת ואנחנו נמשיך לעשות זאת בעוצמה רבה. המילה האחרונה לא נאמרה והמבצע הזה יימשך ככל שיידרש. pic.twitter.com/s5JcAm5vut — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 13, 2021

Izraelski zvaničnici su rekli da se s Hamasom mora suočiti snažno i zadati jak udarac pre nego što nastupi bilo kakav prekid vatre.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće pogoršanje nasilje između Izraela i palestinskih militanata u nedelju.

Očevici kažu da brojne porodice koje žive u oblasti Gaze napuštaju domove, a neki su potražili sklonište u školama koje su pod okriljem UN.

קצת ממה שקורה כאן קרדיט חמ'ל הדרום pic.twitter.com/k7PJP8B84n — דבורה 🐝⁦🇮🇱⁩ (@devorah555) May 13, 2021

Nasilje se proširilo i na zajednice u kojima je pomešano jevrejsko i arapsko stanovništvo u Izraelu, što predstavlja novi front u dugogodišnjem konfliktu.

Napadnute su sinagoge, a sukobi su se proširili na ulice nekih gradova, zbog čega je predsednik Izraela Ruben Rivlin upozori na mogućnost građanskog rata.

Najmanje 109 osoba je ubijeno u Gazi, uključujući i 29 dece, tokom prethodna četiri dana, saopštili su palestinski medicinski zvaničnici.

VIDEO: Footage of the ongoing Israeli bombardment of Gaza tonight. – @GazaNews_BRK pic.twitter.com/yqwdKTJqJf — Conflict News (@Conflicts) May 13, 2021

Samo u četvrtak su stradala 52 Palestinca, što je najveći broj u jednom dana od ponedeljka.

U Izraelu je ubijeno sedam ljudi – vojnik koji je patrolirao duž granice sa Gazom, pet izraelskih civila, među kojima su i dva deteta, i indijski radnik, objavile su izraelske vlasti.

(Tanjug)

