Izvori CNN: Tramp razmatra mogućnost samopomilovanja

ATLANTA – Odlazeći američki predsednik Donald Tramp sa svojim saveznicima i advokatima, uključujući i savetnika Bele kuće Peta Čipolonea, razmatra mogućnost samopomilovanja, navodi CNN pozivajući se na više izvora.

Neki od tih razgovora dogodili su se u poslednjim nedeljama, navodi jedan od izvora. Nije jasno da li su razgovori usledili posle nereda na Kapitolu podstaknutih predsednikovom retorikom ili nakon njegovog kontroverznog razgovora sa državnim sekretarom Džordžije Bredom Rafenspergerom.

Tramp se raspitivao o pravnim i političkim posledicama samopomilovanja, tvrdi izvor blizak odlazećem američkom predsedniku.

Njujork tajms je juče preneo da je Tramp u razgovorima nakon izbora sugerisao da bi želeo samog sebe da pomiluje, pozivajući se na dva izvora upoznata sa situacijom.

On je takođe zatražio pravno mišljenje o tome da li ima ovlašćenja da samog sebe pomiluje, kada je savetovan o potencijalnim političkim posledicama. Ovaj izvor je rekao da još uvek nije jasno da li će predsednik samog sebe pomilovati.

Drugi izvor je naveo da ovu temu ne razmatra savetnik Bele kuće, što ne znači da se to neće dogoditi u budućnosti ili da pravni savetnik ministarstva pravosuđa ne razmatra ovaj slučaj u ovom trenutku.

CNN je ranije preneo da Tramp o mogućnosti samopomilovanja razgovara sa svojim saradnicima od 2017. godine i da je opsednut ovom idejom.

On je 2018. godine takođe na tviteru objavio da veruje da ima ovlašćenja da učini tako nešto i da su mu to potvrdili brojni savetnici, ali da nema razloga da to uradi, jer nije učinio ništa loše.

Ipak, predsedničko samopomilovanje nije testirano, a stručnjaci su podeljeni po pitanju ustavnosti ovog poteza.

U pravnom memorandumu ministarstva pravosuđa se navodi da predsednik ne može sam sebe da pomiluje, ali da može da istupi sa funkcije na kojoj bi ga zamenio potpredsednik, koji bi onda mogao da ga pomiluje. Ovaj dokument, međutim, nije obavezujući.

