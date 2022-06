J. Joksimović: Visoka frekvencija odnosa Srbije i Francuske

PARIZ, 16, juna ( Tanjug) – U Kulturnom centru Srbije u Parizu večeras je otvorena izložba „Primenjena nostalgija Beograd – Pariz” koja prikazuje glavne gradove Srbije i Francuske viđene kroz objektiv fotografa Nemanje Maraša i Lor Može.

Izložbu je u centru Pariza otvorila ministar za evrointegracije Srbije, Jandranka Joksimović, u prisustvu zamenice generalnog sekretara francuskog Ministarstva za Evropu i spoljne poslove, Karolin Ferari, ambasadorke Srbije u Francuskoj i Monaku, Nataše Marić, direktorke Kulturnog centra Srbije u Parizu, Natali Beljanski, diplomatskog kora i medija.

Joksimović je ocenila da se ovom izložbom naglšava ”visoka frekvenicja” bilateralnih odnosa s Srbije i Francuske u oblasti kulture, ekonomije, vojne saradnje kao i strateške saradnje u obalsti evrointegarcija i evropske budućosti Srbije.

“Srbija je pokazala da je poptpuno privržena najvišim evropskim vrednostima, da je privržena konceptu Evrope kao zajedničkom kulturnom, ekonomskom, demokratskom prostoru i prostoru mira. U narednom periodu, imajući u vidu i formiranje nove vlade, posvetićemo još više pažnje evropskom putu, da pojacamo reformski proces i pokažemo strateško partnerstvo sa svima u EU, a posebno da nastavimo uspešne sa Francuskom”, kaže Joksimović.

Ministar evrointegracija Srbije je nagalsila da se izložba u Parizu otvara samo par dana pred sastanak lidera EU i Zapadnog Balkna u Briselu, koju je inicirao francuski predsednik Makron, a od koje se očekuje da dodnese važne poruke u svetlu teške i zahtevne geopolitičke situacije u Evropi i svetu.

”Rat u Ukrajini je doneo nove izazove celom kontinentu, ali i skrenuo još više pažnju na ono što je neophodno uraditi na prostoru Zapadnog Balkna kako bi taj prostor bio miran, stabilan i kako bi mogao da doprinosi evropskim vrednostima”, poručila je Joksimović.

Zamenica generalnog sekretara u francuskom Ministarstvu za Evropu i spoljne poslove, Karolin Ferari, u izjavi za Tanjug navodi da izložba u Kulturnom centru Srbije u Parizu na dobar način ilustruje ”bliskost i prijateljstvo” dva glavna grada i dve države.

”Verujem u snagu slika. Slike mogu da govore, mogu da približe ljude i mogu da im pomognu da se bolje razumeju. Ova izložba je odlična prilika da nastavimo da gradimo naše odnose na bazi prijateljstva i poverenja. Ona ilustruje i činjenicu da mi pripadamo istom evropskom porstoru zasnovanom na zajedničkoj istoriji i budućnosti”, kaže Ferari.

”Primenjena nostalgija” je izložba koju Srbija organizuje povodom rotirajućih predsedavanja zemalja članica EU Savetom EU, gde se predstavljaju sve sličnosti evropskhi vrednosti i nacina života koji odlikuje Beograd i druge prestpnice na evropskom kontinentu.

Fotografije Beograda, prikazane na izložbi, napravila je farancuska fotografkinja, Lor Može, koja za Tanjug kaže da je inspiraciju nalazila u promenama u gradu u svetlu evropske perspektive.

”Promene su zaista velike i moderne, a grada je ipak i dalje pun ljubavi i to me je privuklo”, navodi Može.

Srpski fotograf, Nemanja Maraš, kaže da ima ”specijalnu vezu” sa Parizom, a najviše sličnosti između Beograda i Pariza vidi u ljudima i energiji.

”Ako govorimo o vizuelnom, Pariz je imao sreću da je zadržao isti izgled već vekovima, dok se Beograd dosta menjao pogotovo u posllednjih 15 godina. Ako ćemo da idemo na bukvalno poređenje to su fotografije buvljaka iz Beograda i Pariza, koji su baš isti”, ocenjuje Maraš.

Izložba fotografija Beograda i Pariza deo je novog, 21 ciklusa dugogodišnjeg projekta ”Primenjena nostalgija”, koju će posetioci u Parizu moći da vide u Kulturnom centru Srbije do 25. juna, dok će izložba u Beogradu biti postavljena naredne sedmice i trajaće do kraja meseca.

