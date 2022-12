Japan planira razvoj raketa dometa do 3.000 km i njihovo raspoređivanje do 2035.

TOKIO – Ministarstvo odbrane Japana planira razvoj više raketa dugog dometa sa dometom do oko 3.000 kilometara i ima za cilj da ih rasporedi posle 2030. godine, objavio je danas Kjodo.

Agencija je izvestila, pozivajući se na dobro obavešten izvor, da japanska vlada želi da rasporedi rakete dometa 2.000 km do ranih 2030-ih i hipersonične rakete dometa od 3.000 km, koje mogu da dopru do Severne Koreje i pojedinih delova Kine, do 2035.

Japan je ovog meseca predstavio najveće povećanje svog vojnog budžeta

od Drugog svetskog rata kojim je planirano izdvajanje 320 milijardi dolara u narednih pet godina zbog, kako je tada objašnjeno, povećanja bezbednosnih pretnji, preneo je Rojters.

(Tanjug)

