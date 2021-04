Japan: Stroge mere u Tokiju i drugim gradovima

TOKIO – Japanska vlada je najavila da će u Tokiju podići nivo upozorenja za Kovid 19 koji bi omogućio oštrije mere za suzbijanje brzog širenja zaraznijeg soja virusa uoči Letnjih olimpijskih igara.

AP prenosi da će veći nivo upozorenja koji je danas najavio premijer Jošihide Suga omogućiti guverneru Tokija da naloži kraće radno vreme za barove i restorane, zajedno sa kaznama za prekršioce i odštetom za one koji to poštuju, a ove mere će započeti u ponedeljak i trajaće do 11. maja.

Suga je takođe povećao nivo upozorenja za Kjoto u zapadnom delu Japana i na južnoj ostrvskoj prefekturi Okinavi, gde je broj slučajeva u porastu poslednjih nedelja.

Mnogi slučajevi u Tokiju povezani su sa noćnim životom i restoranima, ali po rečima stručnjaka od nedavno su nova žarišta i kancelarije, saloni lepote i škole, navodi agencija.

AP prenosi da se japanska nacionalna kampanja vakcinacije ne odvija se planiranim tempom i da većina ljudi u glavnom gradu još nije imunizovana dok se broj novih slučajeva stalno povećava.

(Tanjug)

