Japanski meteorolozi upozorili na dolazak tajfuna Mirina

TOKIO – Meteorološka služba Japana izdala je upozorenje da će sutra ujutru, poslednjeg dana 32. Olimpijskih igara, do obala Japana stići tajfun „Mirina“ koji će se približiti širem području glavnog grada Tokija.

Nacionalna meteorološka služba je saopštila da se tajfun Mirina, prema podacima dobijenim u u 21 čas, trenutno nalazi u Pacifiku, na jugu Japanskog arhipelaga, da se kreće brzinom od oko 25 kilometara na sat, kao i da je praćen jakim udarima vetra, velikim talasima i obilnom kišom, prenosi agencija Kjodo.

U istom izveštaju se navodi da se tajfun nalazi na oko 170 kilometara u pravcu jug-jugozapad od ostrva Hačijo koje je deo arhipelaga Izu, otprilike 100 kilometara južno od Tokija i da u svom centru nosi vetrove brzine oko 108 kilometara na sat.

Tajfun „Mirina“ bi do sutra uveče mogao da bude praćen vetrovima brzine i do 126 kilometara na sat i padavinama do 180 milimetara koje se prognoziraju za regon Kanto-Košin, ali i za glavni grad Tokio, dok će se kasnije pomerati u prema istoku, postepeno se udaljavajući od japanskog arhipelaga, navodi se u izveštaju meteorološke službe Japana.

(Tanjug)

