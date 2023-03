Jaroslavski: Ukrajinske trupe pred opkoljavanjem; Zaharova: Kuleba bunca

MOSKVA/KIJEV – Preostalo je još oko četiri kilometra do opkoljavanja ukrajinskih trupa u Bahmutu, izjavio je danas komandant ukrajinske jedinice koja se bori u tom gradu.

„Borbe se upravo sada vode na ulicama u Bahmutu. Najveća pretnja je to što linija koja se brani nije duža od četiri kilometra. Nema ništa bez logistike, snabdevanja i municije“, rekao je Denis Jaroslavski za Espreso TV, prenosi TAŠ.

UKRAJINSKI PORTAL STRANA preneo je upozorenje jednog ukrajinskog vojnika koji se bori u Bahmutu da će onog trenutka kada Rusi preuzmu kontrolu nad putem za Hromovo, Bahmut, „grad tvrđava postati zajednička grobnica“.

„Tada više neće imati smisla da ćutimo o stvarima koje nas već mesecima iritiraju. Možda će neko u njima videti izdaju, ali mene to ne zanima. Strpljenje je na izmaku“, upozorio je na svom Telegram kanalu vojnik 93. brigade ukrajinske vojske.

TRI CIVILA su poginula, a devetoro ih je ranjeno, uključujući decu, u gradu Perevalks u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici, koji se našao na meti ukrajinskih minobacača, objavio danas na svom Telegram kanalu Vitalij Mihajlov, načelnik uprave okruga Perevalsk.

Prema njegovim rečima, udar je izveden u kvartu oko autobuske stanice, pri čemu su oštećene obližnje stambene kuće, dve benzinske pumpe i parkirani automobili, prenosi TAŠ.

PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da je kolosalna laž izjava ministra spoljnih poslova Ukrajine Dmitra Kulebe „da Moskva nerado pregovara sa Ukrajinom o rešavanju krize“.

„Kuleba se ovih dana ponovo brukao i buncajući u intervjuima italijanskim listovima Republika i Stampa. On je nazvao licemerima Italijane koji se zalažu da se sukob sa Rusijom rešava razgovorima, a ne na bojnom polju. To nije ništa drugo do želja da njegova zemlja bude poražena i zbrisana. Ne mir Ukrajini, nego počivaj u miru Ukrajino“, napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu, prenosi TAŠ.

PREDSEDNIK UKRAJINE Volodimir Zelenski razgovarao je danas telefonom sa novim češkim predsednikom Petrom Pavelom i zatražio dodatnu vojnu pomoć Praga.

Pavel je ranije otvoreno apelovao na NATO saveznike da povećavaju vojnu pomoć Ukrajini kako bi se bolje odbranila od ruske invazije, prenosi Kijev indipendent.

LUKSEMBURG je poslao Ukrajini 14 oklopnih vozila hitne pomoći koja proizvodi kompanija Venari, vodeći britanski proizvođač vozila za hitne službe.

„Ova vozila će uskoro stići na liniju fronta“, saopštila je danas na svom Fejsbuk profilu ambasada Ukrajine u Belgiji.

PORTAL POLITIKO je u današnjoj opširnoj analizi američko-ukrajinskih odnosa u kontekstu rata u Ukrajini naveo da su oni uglavnom u „zastoju“ otkako je administracija predsednika Džozefa Bajdena obećala podršku „koliko god bude potrebno“ da bi se Ukrajina odbranila od ruske invazije.

Više od godinu dana od početka sukoba i iza kulisa javnosti sve više se produbljuju razlike između Vašingtona i Kijeva u vezi sa ratnim ciljevima i projekcijama trajanja i ishoda sukoba, prenosi američki portal.

RUSKE SNAGE uništile su danas ukrajinsko skladište municije u blizini grada Zaporožja, izjavio je danas na redovnom brfingu za novinare portparol ruskog ministarstva odbrane general Igor Konašenkov.

Prema njegovim rečima, ruska operativna i taktička avijacija, raketne baterije i artiljerijske grupacije dejstvovali su u poslednja 24 sata na ukrajinsku 81. artiljerijsku jedinicu na vatrenom položaju i uništavali ljudstvo i tehniku u 157 oblasti u zoni borbenih operaacija, preneo je TAŠ.

(Tanjug)

