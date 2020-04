Jezivo pravilo u Njujorku ako čoveku stane srce

U Njujorku je na snazi novi pravilnik koji podrazumeva da će svaka odrasla osoba sa srčanim zastojem biti ostavljena bilo gde, ako joj ukazana pomoć na licu mesta ne vrati srčani rad.

Nova uredba znači da se osoba sa srčanim zastojem, ako joj primarna pomoć ne pomogne više neće voziti u bolnice radi pokušaja dalje reanimacije, jer su bolnice prepune obolelih od virusa korona.

Tanjug prenosi pisanje Njujork posta da se u dokumentu navodi da ti ljudi mogu biti ostavljeni bilo gde, a ako su na mestu vidljivom za javnost, preporuka je da se tela ipak odnose do najbliže pritvorske jedinice Njujorške policije.

Odluka je zvanična i predstavlja uputstvo medicinskom osoblju kako da odgovara na zdravstvene izazove, prenosi portal tog dnenvog lista u danu, kada SAD imaju za 2.000 pozitvnih više nego Španija i Italija zajedno, kada su bolnice pretrpane, a broj medicinskog osoblja minimalan tako da se oboleli zdravstveni radnici na posao vraćaju po izlasku iz bolničkih kreveta.

Dokument je donet pre manje od 48 sati i na isti način tretira i one koji su kritičnom stanju ili imaju virus korona zbog čega su na intenzivnoj nezi ili hitnoj službi.

To ne znači da medincisko osoblje neće pokušati da spase nekoga, već znači ako mu se puls ne vrati nakon primarnog oblika prve pomoći – mehaničke stimulacije srca i disanja, da će ostati tu gde je, da ga niko neće voziti u bolnicu kao do sada, rekao je jedan iskusan radnik Hitne službe.

To je novi crni pristup koji će na drugoj strani spasavati živote, prenosi taj njujorški dnevni list i dodaje da zdrvstveni radnici pokušavaju da urade ono što mogu sa ljudima koji imaju veću šansu da prežive i budu spaseni.

„Nijedna odrasla osoba, sa bilo kojom vrstom srčanog zastoja ne sme biti prevezen u bolnicu ako joj srce nije proradilo ili bez direktne naredbe od lekara nadležne kontrole“, navodi se u direktivi.

Radnicima Hitne službe rečeno je i da ako policija kasni zovu tim koji u normalim uslovima izlazi na lice mesta kada je reč o smrtnom ishodu.

(Sputnjik)