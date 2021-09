Joanikije: Dolazak patrijarha u CG je blagoslov

CETINJE – Izabrani mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije izjavio je danas da je sutrašnji dolazak patrijarha Porfirija u Crnu Goru ne manja radost za Mitropoliju crnogorsko-primorsku i sve verne događaj, koji prethodi njegovom ustoličenju.

„Poseta srpskog patrijarha uvek, praktično, znači prisustvo vaseljenskog pravoslavlja. Evo, vidite, sa našim patrijarhom dolaze naši domaći arhijereji Srpske pravoslavne crkve, ali dolazi i sva pravoslavna vaseljena“, rekao je Joanikije u intervjuu za Radio Svetigora, dva dana uoči ustoličenja u Cetinjskom manastiru.

Uz podsećanje koje crkve šalju svoje predstavnike na ceremoniju ustoličenja, mitropolit je rekao da je posebna radost to što patrijarh srpski Porfirije u Crnu Goru, na ustoličenje, dolazi prvi put kao novoizabrani na tu funkciju.

„I to za naš narod, verujući, pravoslavni u Crnoj Gori, bez obzira kako se ko izjašnjavao, kako se ko politički opredeljivao, je veliki blagoslov. On dolazi da donese mir, da nastavi delo svojih prethodnika koji su svi posećivali Crnu Goru, i u volji i nevolji. Kad nam je bilo lepo i kad nam je bilo teško, imali smo utehu i podršku od naše patrijaršije, od našeg patrijarha, a u ovom slučaju se radi o nečem posebnom“, istakao je izabrani mitropolit Joanikije.

Ispričao je da su patrijarh Porfirije i on prijatelji od njihivih studentskih dana, od Studentskoga grada pa do Grčke.

„On je bio na mojoj hirotoniji, ja na njegovoj i celo vreme smo kao braća i kao bliski i po našem ishodištu nekako. On je duhovni sin vladike bačkoj Irineja, a ja mitropolita Amfilohija i oni su učenici oca Justina i sve to je imalo značaj u izgrađivanju našeg prijatel?stva. On me predložio i na tome sam mu veoma zahvalan, iako mi je dato teško i veliko breme…“, priča Joanikije.

Iskazujući svoju poslušnost Crkvi, Joanikije podseća da je za mitropolita izabran aklamacijom na predlog patrijarha Porfirija.

„Dakle, tolika je bila podrška i tolika je bila sazrela u našem u Svetom arhijerejskom sabou misao o tome ko treba da bude izabran za novog mitropolita crnogorsko-primorskog. I, naravno, Njegova Svetost, kao najodgovorniji i najmudriji među nama, to je tako jasno saopštio i video da nije bilo nikakvog sporenja u tom pogledu, nego je, prosto, ta akalmacija bila odraz naše jednodušnosti“, kaže Joanikije.

Na konstataciju da je to bio i odraz želje i volje naroda u Crnoj Gori, Joanikije kaže da je to osećao, ali je, dodaje, tu bilo i malo strepnje.

Vernom narodu je poručio da mu je želja da se zajedništvo postignuto na litijama nastavi, da, kako kaže, prihvatimo svu braću, i one koji različito misle i one koji žele da se spoje sa nama.

„Ako se radi o argumentima, o mislima i o dijalogu, uvek smo spremni da učestvujemo u tom dijalogu. Nisam spreman da razmenjujemo mržnju, jer na takav način se mržnja još više umnožava, a jesam za razgovor, i dijalog i dogovor sa, zaista, svima, ama svima u Crnoj Gori“, poručio je izabrani mitropollit Joanikije uoči ustoličenja u Cetinjskom manastiru.

(Tanjug)

