Joanikije: Ne unosite telefone u Crkve, manite se corava posla

CETINJE – Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije oštro je kritikovao one koji su snimali večeru u čast njegove dobrodošlice u Podgoricu po izboru na tron Svetog Petra Cetinjskog i pozvao sve da se, kako je naveo, „manu ćoroava posla“.

Video zapisi i fotografije sa večere dobrodošlice u Patrijaršijskom domu u Podgorici osvanuli su u delu podgoričkih medija i izazvali burne komentare, na štetu Crkve.

Mitropolit je tim povodom pozvao vernike da u Crkvu ne ulaze sa telefonima, već da ih ili ostave u svojim automobilima ili ih isključe.

Mitropolit se tokom jučerašnje službe u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu osvrnuo na praksu snimanja za trpezom, poručujući da to nije pristojno.

“Blagosloveno je da po jedan foto-aparat ili jedna kamera, diskretno snima u toku službe, makar najupečatljivije delove. Ovo što se sada uzobičajilo, prekršilo je svaku meru. Dođemo na neku službu, na neki veliki crkveni sabor, svi drže podignute mobilne telefone i svi snimaju. Stvarno premnogo. Da li ti ljudi učestvuju na službi kako valja”, upitao je mitropolit.

Poručio je da u Crkvi vernici treba da otvore svoja srca, a ne mobilne telefone.

„Manite besposlice i sitnice, opovršismo sve, preterasmo, moramo se vraćati na pravi put. Ničemu to ne vodi”, rekao je Joanikije, preneo je portal MCP.

Govoreći o snimanju za trpezom, mitropolit je rekao:

“Pa ljudi smo. Ali da li je to pristojno snimati, da li je to u redu? Pozovem te kući, pa me snimaš. Ili došao sam ti u goste, pa snimaš domaćina. Nije lepo. A da ne pričamo koja se sve iskušenja posle dešavaju sa tim snimcima, kako se to lepo koristi protiv crkve, protiv hrišćana, protiv naše vere, protiv sveštenika. Manite se ćorava posla…“, poručio je Joanikije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.