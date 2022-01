Joanikije: Sveti Sava je covek vere, duha, kulture i umetnosti

KOTOR – Sveti Sava je čovek vere, čovek duha, kulture, umetnosti, veliki stvaralac i ako poštujemo njegovo delo, onda je normalno da poštujemo i veronauku i sveštenoslužbu, koje je Sveti Sava bio i nosilac, kao Božji čovek, kao Hristov apostol i kao tvorac naše Crkve, poručio je danas mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije.

„Kao onaj koji je oplemenio i naš narod i kulturu, ušao u dušu našeg naroda. Pa ne možemo proći nigde kroz srpske zemlje, a posebno kroz Crnu Goru, da svuda ne naiđemo na neka znamenja, posebno u našim crkvama , ali i u mnogim toponimima, običajima, koji svedoče o tome koliko je naš srpski pravoslavni narod srastao sa duhom Svetoga Save“, kazao je mitropolit.

Zato je značajno „da se svake godine uoči, na Savindan i posle praznika Svetoga Save, u ime njegovo sabiramo, čujemo ovu našu decu, čujemo mudru i pametnu reč od naših naučnika i stvaralaca, kao što to imamo u svim našim krajevima gde slavimo Svetoga Savu“, poručio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, na Svetosavskoj akademiji u Kotoru.

„Čuli ste ovih dana kako ni po koju cenu veronauka ne bi smela da se vrati u škole ‘pošto je veronauka dogma i nema kritičkog mišljenja’. Isto tako sveštena lica, bez obzira što imaju određene reference, naučna zvanja ne smeju biti nigde, niukakvim obrazovnim institucijama, ‘jer oni propovedaju dogmu’, a tobož nauka mora po svaku cenu da se bavi kritičkim mišljenjem. I oni su ti, koji tako govore, zastupnici Bože dragi, kritičkog mišljenja“, rekao je mitropolit.

Ali, istakao je mitropolit, da pogledamo da li neko, ko ne poznaje hrišćanstvo, ko ne poznaje našu veru, ko ne poznaje i ne uvažava ogromni kulturni doprinos koji je dala naša vera našem narodu u svim sferama života, od umetnosti do običaja, do etike i zapravo do svih oblasti života, kako taj može razumeti našu književnost, tradiciju, naše kulturno nasleđe, bez poznavanja vere.

„To je prosto nemoguće“, naveo je.

Istakao je da naravno takva mišljenja i kritike, koje ovih dana doživljavaju, da je veronauka dogma, da sveštenik propoveda dogmu, iskrivljuju i samo značenje dogme.

„Dogma uopšte nije nešto negativno u izvornom značenju“, naveo je mitropolit i dodao da je ovakav stav „opskurna dogma nasleđena iz komunističkih vremena, iz jedne nakazne ideologije koja je napravila mnogo štete i od čega naši ljudi nikako da se oslobode“, preneo je podgorički portal Dan.

(Tanjug)

