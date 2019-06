Još jedan američki vojni brod na Bliskom istoku

VAŠINGTON – Američka mornarica saopštila je da je još jedan njen ratni brod stigao na Bliski istok.

U saopštenju mornarice se navodi da je amfibijski brod US S Bokser zajedno sa dva amfibijska broda za transport i iskrcavanje US S Džon P. Murta i US S Harpers Fer iz Indijskog okeana stigao su u zonu odgovornosti Pete flote.

Mornarica nije precizirala gde se tačno nalaze brodovi, prenos AP.

Amerčka Peta flota locirana u Bahreinu zadužena je za nadgledanje prisustva mornarice u Persijskom zalivu i okolnim vodama na Bliskom istoku.

U regionu se već nalazi američk nosač aviona US S Abraham Linkoln i prateći brodovi koji je Bela kuća uputila u maju usled porasta tenzija sa Iranom.

(Tanjug)