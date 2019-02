Još jedno skidanje uživo na televiziji: Sestra Borisa Džonsona pokazala grudi (video)

Rejčel Džonson, novinarka i sestra Borisa Džonsona, skinula se u toples tokom gostovanja uživo na Skaj njuzu kako bi skrenula pažnju na efekte Bregzita.

Džonsonova, koja je za razliku od svog brata za ostanak Velike Britanije u okviru EU, predvođena je primerom ekonomistkinje sa Kembridža Viktorije Bejtman koja je pre nekoliko dana na intervju na radio BBC došla potpuno naga, aludirajući na to da će Bregzit Britaniju učiniti golom.

Rejčel Džonson je skinula bluzu i ostala u toplesu tokom diskusije o Bregzitu. „Izgleda da smo pogodili tačku zasićenja. Viktorija Bejtman, koja vodi proevropsku kampanju, došla je do upečatljivog načina da skrene pažnju na sebe. Pojavljujući se potpuno naga ona je ukazala na to da će Bregzit ostaviti Britaniju golu“, rekla je ona i dodala da je odlučila da sledi njen primer jer je to „način da vas primete za stolom kada se vodi diskusija o ovom pitanju“.

Ostali gosti u studiju, među kojima su bili Džun Sarpong, Nik Ferari i Kerol Malon, bili su prilično šokirani njenim gestom, a slične reakcije usledile su i od gledalaca koji su program pratili kraj malih ekrana.