Voditelj u neverici: usred programa ostala – NAGA (video, foto)

Ekonomista sa Kembridža Viktorija Bejtmen na intervju na BBC-jevom radiju došla je potpuno gola, čime je naizgled iznenadila voditelja.

Bejtmen često predaje gola, a kad je skinula jaknu, voditelj je ugledao njeno golo telo. Razgovor o Bregzitu Bajtmen je odradila potpuno gola. Voditelj je, doduše, mucao kad ju je video.

„O, vidim da ste goli“, rekao je i opisao slušaocima da je Bejtmen preko svog tela ispisala „Bregzit će Britaniju ostaviti golu“.

„Napisala sam hiljade reči o tome zašto je Bregzit loš za Veliku Britaniju, ali htela sam sve te reči da sažmem u jednu jaku poruku. Bregzit je carevo novo odelo. Britanija je sama sebi prodala nešto što ne može da isporuči. U potpunosti se osećam dobro u svom telu. Ljudi brzo procenjuju žene na osnovu njihovih tela“, objasnila je.

Let me add this to @eucopresident's words: Brexiteers have placed Britain on the #YellowBrickRoad. It's a long & arduous journey. And, when we get to the end, will all the time, energy & pain be worth it? Listen here https://t.co/2Z84HZo91P #BrexitLeavesBritainNaked #RemaininEU pic.twitter.com/rIiHBDYqOS

— Dr Victoria Bateman (@vnbateman) February 6, 2019