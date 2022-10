Kako da prezivimo unutar Evrope ako saplicemo jedni druge

PRAG – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zapitao je danas u Pragu, gde se održava samit Evropske političke zajednice, kako da preživimo u Evropi usituaciji ako ćemo jedni drugima da saplićemo nogu, kao što je to uradila Hrvatska po pitanju zabrane uvoza ruske nafte Srbiji.

„Kako da preživimo ako ćemo sebi unutar Evrope da saplićemo nogu zbog bilateralnih razloga, zato što je neki Vučić hteo da ploži venac u Jasenovcu“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

Istakao je da ne postoji racionalno objašnjenje zašto bi neka zemlja to uradila Srbiji.

„Mi to svakako plaćamo, niko nam nije džabe to dao“, istakao je Vučić.

Na pitanje novinara da li je odluka EU i EK definitivno odložena do decembra, Vučić je rekao da je odluka odložena do 1. decembra.

„Odluka je odložena do 1. decembra odnosno do dana kada je ona stara odluka koja nije bila obuhvaćena ovom derogativnom normom važila, a to je važilo i za naše zemlje, dakle ako ne dođe do promene odluke, ostaće stara odluka – da mi nemamo pravo da u vozimo rusku naftu. Naravno da mi možemo da uvozimo kikruk (iračku) naftu i drugo, ali to u ovom trenutku nije samo da platite 20 vodsto više“, rekao je Vučić.

Istakao je da država to preuzima na sebe svakako i da bismo nekako preživeli, ali je suština u nečem drugom.

„Pogledajte kakava je tenzija između Saudijaca i Amerikanaca, krenule su najteže optužbe na račuan S. Arabije da radi zajeedno sa Rusijom, oni su smanjili svoju proizvodnju a Saudijci istovremeno očekuju da Amerikanci krenu da investiraju i da oni vade svoju naftu što se nije godilo u prethodnih godinu i po“, rekao je Vučić.

Dodaje da će rast cena nafte biti enorman.

„Ukrajina bila ogroman izvoznik struje zbog nuklearki, a Zelenkski kaže da neće moći da izvozi energiju. Sve će se naći na jednom jedinstvenom evropskom tržištu, uz bezbroj problema za sve nas i sada vas pitam – kako da preživimo ako ćemo sebi unutar Evrope da saplićemo nogu zbog bilateralnih razloga zato što je neki Vučić hteo da ploži venac u Jasenovac“, zapitao je Vučić.

Dodao je da ćemo sada imati problema sa dizelom, ali da će više o tome u subotu.

„Šta onda hoćete još od nas, ko ste vi da nam određujete da od koga ćemo da kupujemo naftu“, poručio je Vučić evropskim liderima

(Tanjug)

