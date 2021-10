Kako je beskućnik ućutkao antivaksere sa pet reči (video)

Beskućnik u Los Anđelesu postao je zvezda na Tviteru nakon što je, sa samo pet reči, potpuno ućutkao govornicu na protestu antivaksera.

Hollywood Blvd, Saturday, 11:22 AM:

ANTI-VAXX PROTESTER: Do you see all of these homeless people around. Are they dead in the street with COVID? Hell no. Why?

HOMELESS PERSON (walking by): Because I’m vaccinated you dumb fuck. pic.twitter.com/rPskpOqtKs

— Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) October 6, 2021