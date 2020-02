Kako se Kinezi štite od virusa: Originalnosti nikad kraja (foto, video)

Potražnja za medicinskim maskama u Kini, gde vlada epidemija koronavirusa, postala je toliko velika, da je ta nezaobilazna zaštita od zaraze nestala sa polica svih prodavnica, a nema je ni u onlajn prodaji.

Međutim, to nije sprečilo dosetljive građane koji vode računa o svom zdravlju, da se sami zaštite od virusa. Ljudi su počeli sami da prave maske, a najkreativnije su brzo osvojile pažnju internet korisnika.

Na kineskoj društvenoj mreži „Vejbo“ pojavio se popularni haštag „najoriginalnija maska koju ste ikad videli“ (#你见过最硬核的口罩#), a ispod se mogu pogledati različite fotografije stanovnika Kine sa neobičnim maskama.

Haštag je već sakupio oko 360 miliona pregleda.

Ispod objava se mogu pročitati različiti komentari.

„U početku je bilo zanimljivo gledati babe i dede koji su stavili na lice koru od narandže kao zaštitu, a zatim sam se setio da se stariji ljudi najlakše mogu zaraziti. S obzirom da masku ne možete kupiti, preostaje vam samo da je sami napravite“, napisao je korisnik MKBeart.

Korisnik YEAHCOLA je oduševljen „beskonačnom mudrošću svog naroda“, dok drugi smatra da to nije smešno, već tužno.

„U zemlji se ne mogu kupiti maske, tako da je ovo jedino rešenje. A bez maski se možete samo osloniti na sreću“, napisao je Ulunbinbinmejuča.

Originalne ideje stanovnika Kine, koji su u strahu od zaraze, privukle su pažnju i korisnika Tvitera.

Facing a severe shortage of #masks amid #coronavirus outbreak, Chinese people have come up with unique ideas to make their special masks. #hardcore #technology pic.twitter.com/59ToOb8xka

— The Business Source (@GlobalTimesBiz) February 3, 2020