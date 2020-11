Kako su Nemci pobedili koronu: Snimak iz budućnosti sve govori (video)

Serija video snimaka napravljenih u Nemačkoj duhovito govori o važnosti smanjenja društvenih kontakata i promoviše ostajanje kod kuće kako bi se zemlja izborila sa virusom korona. Jedan od njih prikazuje starijeg muškarca koji se u nekom budućem vremenu priseća zime 2020. kada je njegova generacija pobedila zarazu.

Njegova i priče njegovih prijatelja postale su popularne na društvenim mrežama i izazvale su brojne reakcije.

The German Govt's latest Corona advert – now subtitled in English. Quite good. pic.twitter.com/nbRZIm9RcN

„Mislim da je bila zima 2020. kada su oči čitave zemlje bile uperene u nas. Tek sam napunio 22 godine, studirao sam, kada je naišao drugi talas. 22, u tim godinama želiš da se zabavljaš, studiraš, upoznaješ nove prijatelje i sve što ide uz to. Ideš na piće s društvom“, kaže muškarac.

„Nevidljiva opasnost pretila je svemu u što smo verovali. Iznenada, sudbina cele zemlje našla se u našim rukama. Skupili smo hrabrost i učinili sve ono što se od nas očekivalo. Učinili smo jedinu pravu stvar – ništa. Apsolutno ništa!“, dodao je.

„Bili smo lenji poput rakuna. Sedeli smo kod kuće dan i noć i borili se protiv širenja virusa. Kauč je bio naš front, a naše strpljenje bilo je naše oružje. Znate, ponekad se moram nasmejati sam sebi kada pomislim na to vreme. To je bila naša sudbina. Tako smo postali heroji, tada, tokom korone 2020. godine“, opisao je on.

"Laziness could save lives… and I was the master of that"

The third installment of the German government COVID public health adverts now with English subtitles#besondereHelden#SpecialHeroes#stayathome pic.twitter.com/V0TZwKNNhD

