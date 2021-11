Kalabuhov: Ne vidim problem u ideji Dodika o samostalnoj RS

SARAJEVO – Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da ne vidi nikakav problem u ideji lidera SNSD-a Milorada Dodika o samostalnoj Republici Srpskoj u okviru BiH, koja je, kako je istakao, stvar političara, demokratskih odluka, kao i da će je Rusija podržati ako do njene realizacije dođe u dijalogu.

Kalabuhov je rekao da ne može da govori o legitimnosti ili nelegitimnosti procesa vraćanja nadležnosti sa BiH na Republiku Srpsku, napominjući da je to stvar političkog procesa i organa vlasti u Republici Srpskoj.

On je za BHRT rekao da u razgovorima za rešenje krize u BiH zagovara da sve odluke moraju biti donesene u dijalogu, u komunikaciji između entiteta, koji sami moraju da se opredele kako da nađu najoptimalniji put za izlaz iz sadašnje situacije.

Rusija smatra da je Republika Srpska pitanje vraćanja nadležnosti pokrenula u okviru demokratskog procesa, a ambasador Kalabuhov napominje da su nadležnosti na BiH prenesene pod izvesnim pritiskom međunarodne zajednice.

“ Ono što ja znam, kad sam radio ovde u BiH, ono što se dešavalo u tom periodu nije bilo baš transparentno, nije bilo baš dobrovoljno. To je bio rezultat nekog ‘masiranog pritiska’ međunarodnog faktora na političare u BiH. Ako oni sada žele da preispitaju to, ako žele da donesu neke nove odluke to je do demokratski izabranih organa Republike Srpske“, naveo je ruski ambasador.

Kalabuhov je ponovio da je ruski stav da u BiH ne postoji visoki predstavnik, jer nije ispoštovana procedura imenovanja Kristijana Šmita, a govorio je i o nametnutoj odluci bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka o zabrani i kažnjavanju negiranja Srebrenice.

Inckova odluka je, kaže, bila subjektivna i neizbalansirana i da bi najbolje kada bi ta odluka bila uzeta u institucijama BiH, u toku rasprave, u toku dijaloga.

Istakao je da ne vidi problem u tome što je Republika Srpska Inckovu odluku stavila van snage.

Ambasador Rusije je ukazao da diplomatija njegove zemlje nastoji da sve što se tiče BiH bude izbalansirano, te da oni nastoje da „izbalansiraju celi stav međunarodnog faktora“.

„Ako čujemo da druga strana ima neizbalansirane argumente, mi ih balansiramo na svojoj strani. I to je već naš balansiran pristup…“, naveo je ruski diplomata.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.