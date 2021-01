Karakačanov: Ko to jača srpski uticaj u S. Makedoniji?

SOFIJA – Zamenik bugarskog premijera i ministar odbrane Krasimir Karakačanov postavio je juče pitanje premijeru Severne Makedonije Zoranu Zaevu „ko to jača srpski uticaj“ u toj zemlji.

On je to pitanje uputio na Fejsbuku, povodom čestitke dana Svetog Save koje su Zaev i lider opozicije Hristijan Mickoski uputili srpskoj zajednici u Severnoj Makedoniji, negodujući i zbog najave Zaeva da će srpski jezik biti vraćen u toj zemlji kao izborni predmet i da će biti izgrađen srpski kulturni centar u Sk U tom kontekstu Karakačanov je naveo da je Skoplje optuživalo Bugarsku i njega lično da će bugarska blokada na otvaranje pregovora Severne Makedonije sa EU dovesti do jačanja srpskog uticaja.

„Jasno je da se taj uticaj ojačava, ali čudim se koga tačno ojačava. Ili se radi o onome što mislim, da taj uticaj nikada nije ni oslabio?“, upitao je Karakačanov.

Govoreći o srpskom kulturnom centru koji, kako je najavljeno, treba da bude otvoren u Skoplju, on je upitao da li će se u tom kulturnom centru govoriti o tome da je, kako je naveo, Kraljevina Srbija okupirala Vardarsku Makedoniju 1913. godine i da li će se pominjati, kako tvrdi, nasilne promene porodičnih prezimena sa -ov i -ev na -ić.

„Da li će se u tom kulturnom centru pominjati i to da je dominantno etnički bugarsko stanovništvo u Vardarskoj Makedoniji bilo prinuđivano svakog dana na prvom času da se kune srpskom kralju Aleksandru i da govore ‘Ja sam pravi Srbin’?“, upitao je Karakačanov Zaeva.

Uz to je pitao i da li je taj deo „tužne istorije Makedonije deo kulturnih veza s Srbijom?“.

On smatra da aktuelna politička elita u Skoplju želi da oda poštu, kako navodi, „dželatima svog naroda“ i ocenjuje da je „veoma čudna balkanska verzija stokholmskog sindroma“.

Ili, kako navodi, „možda je reč o beogradsko-moskovskom sindromu“.

„Prijatelju Zaev, kolega Mickoski, za Kovid smo vam poslali vakcinu, ali za stokholmski sindrom nije otkrivena vakcina niti lekovi“, poručio je Karakačanov.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.