Karner: Veto zato što Šengen ne funkcioniše

BEČ – Ministar unutrašnjih poslova Austrije Gerhard Karner rekao je da je glasao protiv prijema Bugarske i Rumunije u Šengen zato što Šengen trenutno ne funkcioniše.

„Da nije tako ne bi u Austriji imali 75.000 neregistrovanih iregularnih migranata. Predložio sam da se pristup odloži, kao i da, na primer, u septembru ponovo glasamo. Nakon te faze moći ćemo da kažemo da li se nešto dogodilo, da li su mere koje je najavila Evropska komisija u svom akcionom planu pretočene u delo. Papir trpi sve, mere su potrebne“, objasnio je Karner bečkom dnevniku „Standard.

Na konstataciju da manji broj migranata, koji traže azil u Austriji dolazi preko Rumunije, a veći deo preko Srbije i Mađarske, kao i da je Rumunija ljuta zbog delovanja Austrije, Karner je rekao da je i on ljut.

„Ljut sam zbog načina na koji se radilo, da se praktično preko noći pravni akt našao na stolu. Već duže od jedne decenije razgovaramo o proširenju Šengena. I sada, ođednom, dobili smo to, bez pripreme stanovništva na pitanja da li to donosi više bezbednosti ili rizik“, dodao je Karner.

Negirao je da predstojeći izbori u pokrajini Donjoj Austriji, koji su važni za Narodnu partiju (OVP) čiji je član, ima veze sa vetom na širenje Šengena.

„Imamo najveći broj izbeglica od 1956. Bolje rečeno ilegalnih migranata, jer znamo da su većina ekonomske izbeglice. To ne mogu da ignorišem. To su činjenice sa kojima mora da se bavi ministar“, rekao je on.

(Tanjug)

