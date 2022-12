Katnić smatra da je Čađenović kolateralna šteta, a on lično cilj

PODGORICA – Bivši glavni specijalni državni tužilac Milivoje Katnić komentarisao je jutrošnje hapšenje kolege Saše Čađenovića i smatra da je privedeni tužilac kolateralna šteta a da im je cilj on lično.

Katnić nije isključio ni mogućnost da je hapšenje Čađenovića nečija ujdruma da bi bio isključen iz predmeta za „pokušaj terorizma“ i drugih predmeta organizovanog kriminala.

„U ovom slučaju to predstavlja osvetu rusko srpske države i 73 kriminalne organizacije protiv kojih smo podneli optužnicu. Ponavljam, ovo je pretpostavka koju će vreme potvrditi ili demantovati”, rekao je Katnić u izjavi za podgoričku Gradsku RTV.

Za Čađenovića je rekao da je bio njegov saradnik u kojeg ima bezrezervno poverenje.

“Specijalizovan je za borbu protiv organizovanog kriminala i bezrezervno verujem u njegovu čast i poštenje. Verujem da nije postao član nikakve kriminalne grupe, niti je svesno zloupotrebljavao službeni položaj. Kao i kod svakog smrtnika, postoji mogućnost da je napravio neki propust u radu, pre svega jer je preopterećen, i ako to bude slučaj, on će to i dokazati“, rekao je Katnić.

(Tanjug)

