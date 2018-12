Kiarović smenila dvojicu savetnika za upr i spr politiku

ZAGREB. 21. decembra (Tanjug) – Predsednica Kolinda Grabar Kitarović razrešila je savetnike za unutrašnju i spoljnu politiku, Matu Radeljića i Daria Mihelina, saopšteno je danas iz njenog Kabineta.

Predsednica je imenovala Mirjanu Hrgu za savetnicu za strateške politike, odnose s Hrvatskim saborom i vladom i Sebastijana Rogača za savetnika za spoljnu i evropsku politiku.

Obe odluke o razrešenju stupaju na snagu od 16. januara, prenei su hrvatski mediji.

O smeni Radeljića govorilo se poslednjih dana, a kao razlog navodilo se to da je on bio taj zbog čijih saveta se predsednica sukobljavala s vladom. Navodno mu je bilo ponuđeno da podnese ostavku, ali je on to odbio.

Mihelin je razrešen zato što odlazi na dužnost ambasadora.

(Tanjug)