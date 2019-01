Kim Džong Un četvrti put u Kini, na poziv predsednika Sija

PEKING – Severnokorejski lider Kim Džong Un boravi u zvaničnoj poseti Kini na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga.

Kako su preneli kineski državni mediji, on će u Kini boraviti od 7. do 10. januara, i to je njegov četvrti sastanak s predsednikom Sijem u poslednjih godinu dana, prenosi Rojters.

Samo u toku prošle godine Kim je putovao tri puta u Kinu, pre i nakon sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i južnokorejskim predsednikom Mun Džae Inom.

U pratnji severnokorejskog lidera su njegova supruga Ri Sol Ju, ministar spoljnih poslova Ri Jong Ho i drugi visoki zvaničnici Severne Koreje.

Južnokorejski mediji preneli su u ponedeljak da je severnokorejski voz u kome je najverovatnije visoki zvaničnik iz te zemlje prešao granicu sa Kinom, dok je japanska agencija Kjodo prenela da je gostima hotela u kineskom gradu Dandong, koji se nalazi blizu granice sa Severnom Korejom, a čije sobe gledaju na prugu, bio zabranjen boravak u sobama u trenutku prolaska voza.

(Tanjug)