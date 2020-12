Kina će povećati udeo obnovljivih izvora energije do 2030.

LONDON – Kina će do 2030. godine pojačati kapacitete za proizvodnju energije vetra i solarne energije do preko 1.200 gigavata, kao i udeo nefosilnih goriva u primarnoj potrošnji energije do oko 25 odsto, rekao je kineski predsednik Si Đinping, a preneo Rojters.

Si je o planovima za povećanje udela obnovljivih izvora energije u Kini govorio na virtuelnom samitu UN o klimatskim promenama.

Više od 70 svetskih lidera govori na jednodnevnom virtuelnom skupu usmerenom na podsticanje bržeg smanjenja emisija štetnih gasova na petu godišnjicu Pariskog klimatskog sporazuma potpisanog 2015. godine.

(Tanjug)

