Kina pokrenula istragu protiv bivšeg ministra pravde, osumnjičenog za korupciju

Kineske vlasti za borbu protiv korupcije saopštile su danas da je pokrenuta istraga protiv bivšeg kineskog ministra pravde Fu Dženghua.

Brojni komunistički zvaničnici i poslovni ljudi već su pali od kada je 2013. predsednik Si Djinping pokrenuo operaciju „čistih ruku“ koja obuhvata vojsku, kompanije i političko okruženje.

Fu Dženghua koji je imao ključne položaje u Pekingu, medju kojima mesto ministra pravde i šefa Biroa za javnu bezbednost, pod istragom je za „ozbiljno kršenje discipline i zakona“, što je eufemizam koji se obično odnosi na slučajeve korupcije, ali takodje i na kršenja propisa vladajuće Komunističke partije Kine.

Istraga usmerena protiv bivšeg ministra usledila je samo nekoliko dana od kada je iz partije zbog korupcije isključen Sun Lidžun, bivši zamenik ministra zadužen za javnu bezbednost, posebno u Hongkongu za vreme velikih prodemokratskih protesta 2019. godine. Sun je optužen za korupciju i da nije ispunjavao obaveze vezane za borbu protiv kovida-19.

Kako navodi agencija AP nije jasno zašto je Fu (66) postao meta antikorupcijske kampanje. On je bio dugogodišnji šef za javnu bezbednost Pekinga i zamenik ministra za javnu bezbednost od 2013. do 2018. godine, a zatim ministar pravde od 2018. do 2020.

Kada je bio ministar za javnu bezbednost Fu je predvodio istragu vezanu za jednog od najviših zvaničnika osudjenih u antikorupcijskoj kampanji, Džu Jonkganga.

Džu je osudjen na doživotni zatvor 2015. pod optužbama da je primao mito, zloupotrebljavao službeni položaj i odavao državne tajne.

Kineskog predsednika Sija Djinpinga optužuju da koristi kampanju za suzbijanje korupcije da protera političke protivnike, i pad Džua vidjen je kao način da se zakopa nekada moćna frakcija unutar Komunističke partije.

(Beta)

