Kineska misterija: Snimci pokrenuli spekulacije o potpuno novom oružju (video)

Velika količina potpuno novog oružja uočena je tokom nedavnih proba parade povodom 70. godišnjice od osnivanja Narodne Republike Kine. Neko oružje je uspešno identifikovano, ali o ostalima može samo da se spekuliše, piše RT.

Rehearsal from the ground in Beijing for the upcoming military parade marking the 70th anniversary of the People’s Republic of China on October 1–Type 99 main battle tank, Type 15 light tank, Type 04 infantry fighting vehicle (IFV), Type 05 amphibious IFV for Chinese Marine Corps pic.twitter.com/5FmjY5YkC8

— Simon Chen, MD (@simonbchen) September 15, 2019