Kineska sonda sletela na Mars (video)

Kineska svemirska letelica danas je uspešno sletela na površinu Marsa, čime je Kina postala druga država posle SAD kojoj je to pošlo za rukom.

Tajnven-1 spustio je rover na ledeni deo Marsa poznat kao Utopija Planitia, i postao prva kineska svemirska letelica na Crvenoj planeti, izvestila je državna novinska agencija Sinhua, a prenosi Rojters.

Xinhua: China’s first Mars exploration mission, Tianwen-1, landed in a pre-selected landing area in the southern part of the Mars Utopia Plain, and left a Chinese footprint on #imal This is an important step in China's interstellar exploration journey. https://t.co/bXjsgPHfXv pic.twitter.com/rEWNaPL4vd

