Klix: Lakmus papir za Milatovića je njegov odnos prema genocidu u Srebrenici

SARAJEVO – Deo analitičara i medija u BiH žali zbog poraza Mila Đukanovića i izbora kandidata PES Jakova Milatovića za predsednika Crne Gore, a sarajevski portal Klix piše da će „lakmus papir“ za njegov odnos prema Sarajevu biti „genocid u Sarajevu“.

„Milo Đukanović je otvoreno priznavao genocid, prisustvovao dženazama žrtvama genocida i osuđivao negiranje genocida. Za dobrosusedske odnose Milatović mora jasno i glasno kazati ono što je istina, a to je da se desio genocid u Srebrenici i to bez raznih eufemizama kojima se umanjuje to da se radilo o genocidu koji je pravno nedvosmisleno utvrđen“, piše portal.

Milatovićev odnos će se, piše portal, videti i prema pitanju pristupanjua Otvorenom Balkanu.

„Đukanović je odbijao da Crna Gora pristupi ovoj organizaciji sumnjajući u to da će služiti za širenje uticaja Srbije u regiji. U Bosni i Hercegovini, osim Milorada Dodika nijedan bitan politički faktor nije otvoreno podržao pristupanje Otvorenom Balkanu dok se ne reše druga otvorena pitanja“, piše portal.

Ukoliko, kažu, pristupi Otvorenom Balkanu time će Milatović poslati još jednu poruku da će biti deo političkih okvira koje na Zapadnom Balkanu propagira Srbija.

„U sledećih nekoliko meseci na Milatoviću će biti odgovornost da pokaže da li je zaista proevropski političar koji će prema Bosni i Hercegovini nastaviti da vodi politiku koju je vodio Milo Đukanović ili je samo pijun Aleksandra Vučića koji će Crnu Goru uvesti u srpski svet“, piše portal.

Podsećaju da je u vladi crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića, Milatović bio ministar ekonomije i ekonomskog razvoja. U aprilu 2021. godine Milatović je održao sastanak sa tadašnjim članom Predsedništva Bosne i Hercegovine. Na sastanku nigde nije bila istaknuta zastava Bosne i Hercegovine. Iako je to obaveza domaćina, Milatović je svojim prisustvom legitimizovao ponižavanje Bosne i Hercegovine, piše Klix.

„Još jedan uteg u odnosima Milatovića prema Bosni i Hercegovini je to što su ga podržali otvoreni poštovaoci velikosrpske politike i politike koja negira genocid u Srebrenici oličeni u Demokratskom frontu koju vodi četinički vojvoda Andrija Mandić“, navodi portla.

Kao treći „greh“ Milatovića navode da je u predizbornoj debati sa Milom Đukanovićem.

„Milatović je tada optužio Đukanovića da je bio ‘deo Tuđmanovog i Alijinog sveta, razbijali ste onu najlepšu zemlju u Evropi“, kazao je tada Milatović, podseća portal.

Time je, navode, ignorišući istorijske činjenice „preuzeo velikosrpski narativ da su za raspad Jugoslavije krivi Franjo Tuđman i Alija Izetbegović, a ne velikosrpska politika koja se kuvala u Beogradu“.

„Milatović je ignorisao to da je upravo Izetbegović bio lider koji se najviše trudio da se postigne sporazum za opstanak Jugoslavije, o čemu je svedočio i tadašnji predsednik Makedonije Kiro Gligorov“, navodi portal.

Navode i da su političari iz Republike Srpske su u nekoliko navrata u Podogoricu slali incijative da se potpiše Sporazum o specijalnim vezama između Republike Srpske i Crne Gore.

„Milo Đukanović je odbijao da potpiše takve sporazume, poštujući suverenitet i iskazujući na taj način da su državni organi Bosne i Hercegovine oni na koje Crna Gora računa u diplomatskim odnosima. Ukoliko Milatović potpiše ovakav sporazum to će biti jasna poruka da se politika Crne Gore prema suverenitetu i Bosni i Hercegovini promenila i da sada na njenu podršku mogu računati snage koje rade na ponižavanju i razgradnji Bosne i Hercegovine“, navodi, između ostalog, Klix.

(Tanjug)

