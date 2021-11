Knezevic: Manjinska vlada prekrajanje izborne volje građana

PODGORICA – Poslanik Demokratskog fronta i lider DNP-a Milan Knežević poručio je da bi formiranje manjinske vlade značilo prekrajanje izborne volje građana Crne Gore od 30. avgusta prošle godine.

Lider Albanske alternative Nik Đeljošaj kazao je nešto ranije da će Građanskom pokretu URA predložiti da lider te stranke Dritan Abazović bude novi crnogorski premijer.

Prema rečima Đeljošaja, u toj vladi ne bi bili predstavnici DPS-a, ali bi oni podržali njeno formiranje, prenosi RTCG.

“Ako bi se to dogodilo to bi bilo prekrajanje izborne volje građana, jer je Abazović tokom predizborne kampanje saopštavao da neće imati bilo kakav vid saradnje sa DPS-om ni kroz manjinsku podršku ni kroz neki konkretan koalicioni aranžman i to je više pitanje za Abazovića i za DPS”, poručio je Knežević u emisiji „Argumenti“, na TVCG.

On je podsetio da je DF, Demokratama i GP URA poslao, kako kaže, poštenu političku ponudu, te da odgovor očekuju do 10. decembra.

Knežević je kazao i da DF ne oseća nikakvu krivicu za trenutna dešavanja u Crnoj Gori, već da, kako je dodao, nude rešenja.

Kazao je da su u Crnoj Gori vlast Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović i ponovio da Vlada od juna nema podršku DF-a.

“Ovđe je čitav pokušaj da se sačuva ‘status kvo’ kako bi se sačuvale fotelje Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića. DPS sa svojim koalicionim partnerima čeka priliku da se vrati na vlast ili kroz manjinski koncept podrške ili kroz ulazak u tu Vladu, a mi želimo da se izabere nova Vlada”, kazao je Knežević.

U ovom trenutku jedino je DF spreman za izbore, niko drugi, zato DPS pregovara sa delovima parlamentarne većine jer nije spremna da ide na izbore, kazao je Knežević

On je naveo i da aktuelna Vlada nije ekspertska.

“Ovo je Vlada stranke Dritana Abazovića i stranke dece Zdravka Krivokapića, pošto su deca Zdravka Krivokapića nastupila na izborima i u Nikšiću i Herceg Novom, evo sad nastupaju i u Mojkovcu”, naveo je Knežević i ponovio da je status kvo neodrživ, te da je rok 10. decembar.

“Ili ćemo se svi dogovoriti ili ćemo nakon toga, nakon 10. decembra, formirati tehničku vladu od parlamentarne većine i nacionalnih manjina, koja će da pripremi izbore u najkraćemo mogućem roku”, naveo je Knežević i ponovio da veruje da će uspeti da se dogovore.

“Jer Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović neće pripremati izbore koji se smeše Crnoj Gori, a ne krivicom DF-a, već krivicom delova parlamentarne većine koja sad malo koketira sa DPS-om”, poručio je Knežević i dodao da budžet za 2022. treba da izglasa nova vlada.

(Tanjug)

