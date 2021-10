Knežević: Ne treba nam Poaro za slučaj Belivuk

PODGORICA – Predsednik DNP i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević je povodom hapšenja više pripadnika policije, koji su omogućili ulazak u Crnu Goru kriminalcima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, poručio da za rešenje tog slučaja nije potreban Poaro.

“Ne treba nam Poaro. Uhapšeni inspektori treba da kažu da su dobili naređenje od Enesa Bakovića, onda kad se uhapsi Enes, on da kaže da je njemu to naredio Zoran Lazović. A onda Zoki, kog ne smeju da hapse, da kaže ko ga je zvao iz Srbije da se skine zabrana Belivuku. The end.” napisao je Knežević na Tviteru.

Crnogorska policija saopštila je sinoć da je više službenika crnogorske Uprave policije uhapšeno zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj ukidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcima iz Srbije, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem prošle godine.

(Tanjug)

