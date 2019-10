Kofi: Ne verujem da će Grenel rešiti Kosovo do proleća 2020.

VAŠINGTON – Stručnjak konzervativne fondacije „Heritidž“, bliske administraciji SAD, Luk Kofi ne veruje da će izaslanik za dijalog Beograda i Pristine Ričard Grenel uspeti da brzo reši kosovsko pitanje.

Kofi, koji je zajedno sa drugim stručnjacima fondacije „Heritidž“ savetovao Grenela, smatra da nije realno da dogovor između Beograda i Prištine bude postignut na proleće 2020, kako se spekuliše.

„Mislim da je vrlo ambiciozno kada se uzmu u obzir sadašnje okolnosti, nije baš realno… I ako sagledate političku situaciju na Kosovu i da predstoje izbori u Srbiji, ja stvarno ne vidim kako do proleća sledeće godine ili do kraja proleća može da se dođe do nekog velikog sporazuma između Srbije i Kosova“, rekao je Kofi za Glas Amerike.

On se protivi razmeni teritorija ili „teritorijalnim korekcijama“, navodeći da bi etničko crtanje granica u Evropi otvorilo Pandorinu kutiju ne samo na Balkanu, već i šire.

„Mnogi se pitaju zašto bi se Amerika uopšte mešala u dogovor dve zemlje? Zato što smo uložili mnogo novca naših poreskih obveznika, vojska je mnogo uložila i delom smo odgovorni za nastanak Kosova kao nezavisne države. Razmena nekoliko hiljada hektara zemlje, kako bi se zadovoljili politički zahtevi, može vrlo negativno da utiče na region, Evropu, a konačno i na američku nacionalnu bezbednost“, kaže Kofi.

Plan B, prema njegovim rečima, jeste da se obe strane ohrabre da na svojoj teritoriji poštuju prava verskih i nacionalnih manjina i ukazuje na to da u Evropi ima mnogo zemalja koje imaju nacionalne manjine i žele da ih zaštite, pa ne prekrajaju granice.

Kofi navodi da je Grenela upozorio da treba da bude „oprezan“ sa Beogradom jer „iz Srbije stižu zbunjujući signali“.

„Kao da imate dobrog i lošeg policajca. Predsednik kaže jedno, premijerka drugo, premijerka obično govori, da se tako izrazim, za evropsku publiku. I to ne sme da nas prevari, moramo držati oči širom otvorene“, rekao je Kofi.

On kaže da Srbiji treba ostaviti otvorena vrata da se pridruži evroatlantskoj zajednici, ali da se moraju imati u vidu istorijske, kulturološke, religijske veze sa Rusijom.

Podseća na to što se Srbija se priključila Evroazijskoj ekonomskoj uniji i održala vojnu vežbu sa Rusijom, tokom koje se sistem S-400 prvi video na nekoj vojnoj vežbi van granica Rusije i ističe da SAD moraju biti svesne te veze.

Kofi predlaže da „SAD zauzmu realističan i pragmatičan stav prema Srbiji” i objašnjava da to znači dugoročan pristup.

„Narod u Srbiji ima tendenciju da gleda prema Evropi, NATO i mislim da će, vremenom, sve više ljudi shvatati da je budućnost bolja u evropskoj zajednici nego u Evroazijskoj ekonomskoj uniji. Ali, biće potrebno vreme i smena generacija da bi se to desilo. Sada, u eri Tvitera, Fejsbuka, vesti koje idu 24 sata – želimo sve brzo. Za ovo će ipak biti potrebno vreme“, ocenjuje Kofi.

On je govorio i o odluci EU da ne otvori pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, navodeći da bi, da je na Balkanu, bio veoma oprezan u vezi sa obećanjima EU.

(Tanjug)