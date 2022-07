Komšić građanima RS: Dodik preko vasih leđa trazi spas

SARAJEVO – Hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić smatra da građani Republike Srpske (RS) ne treba da nasedaju na, kako je rekao, „prevarantske floskule“ srpskog člana Predsedništva Milorada Dodika o, kako je Komšić naveo, ujedinjenju sa Srbijom.

„Građani Bosne i Hercegovine u entitetu RS ne bi trebali nasedati na Dodikove prevarantske floskule o navodnom ujedinjavanju sa Srbijom, i njegovim planovima da za vlastiti spas žrtvuje mir na ovim prostorima“, rekao je Komšić, prenosi portal Klix.

On je postavio pitanje zašto je Dodik uopšte pristao da izađe na izbore kada je odluku o njihovom finansiranju nametnuo visoki predstavnik koga ne priznaje i zašto pred strancima tvrdi da ne zagovara secesiju, a građanima je obećava.

Komšić smatra da Dodik, kako kaže, „svoje floskule“ može da govori samo onima koji žive u ekonomskoj zavisnosti od njega, a da oni koji žive u Federaciji BiH, koja je, kako on smatra, ekonomski napredniji deo BiH, sigurno neće da se povedu za njim.

„Dodik je doživeo potpuni poraz, sapleo se u lažima i sada preko vaših leđa traži spas“, tvrdi Komšić.

Dodik je danas, na obeležavanju 80 godina od Bitke na Kozari, rekao da je prošli bio vek srpskog stradanja, a da ovaj treba da bude vek srpskog ujedinjenja – državnog i nacionalnog.

„Da li će ova generacija to uspeti ili neće, to nije važno, ali je važno da oni koji dolaze, to imaju u glavi, ne samo kao ideju, nego kao cilj“, poručio je Dodik.

(Tanjug)

